Incidente a Santa Maria Maggiore ciclista si schianta contro un muro

Oggi, sabato 3 gennaio, a Santa Maria Maggiore si è verificato un incidente in via Cavour, dove un ciclista di 43 anni ha perso il controllo della bicicletta schiantandosi contro un muro. L'evento si è svolto nel pomeriggio e, per motivi ancora da accertare, il ciclista è rimasto coinvolto in una caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza.

Incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, a Santa Maria Maggiore. Un ciclista di 43 anni ha perso il controllo della propria bici mentre era in via Cavour e da solo si è schiantato contro un muro.L'uomo, intubato, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Varese con prognosi.

Ciclista contro un muro a Santa Maria Maggiore, elitrasportato in codice rosso a Varese - Un ciclista di 43 anni ha perso il controllo della sua bicicletta a Santa Maria Maggiore, in via Cavour, e da solo è andato a sbattere contro un muro. ecorisveglio.it

