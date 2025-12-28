Frattesi Juve Marotta fa chiarezza | Non ha manifestato l’intenzione di andar via ma siamo ancora ad inizio mercato Ci confronteremo Poi replica così a Conte!

Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha commentato la situazione di Frattesi, accostato alla Juventus. Ha precisato che il giocatore non ha ancora manifestato l’intenzione di lasciare l’Inter e che, essendo all’inizio del mercato, ci saranno ulteriori confronti. Nel frattempo, Marotta ha risposto alle dichiarazioni di Conte, mantenendo un tono di cautela e apertura nel percorso di trattativa.

Frattesi Juve, Giuseppe Marotta – presidente dell'Inter – ha fatto chiarezza sul futuro del centrocampista che piace ai bianconeri. Nel pre-partita di Atalanta Inter a DAZN, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato anche di Davide Frattesi, obiettivo del mercato Juve. LE PAROLE DI CONTE SULLE FAVORITE SCUDETTO? – « Questa domanda mi stuzzica, ma siamo in un clima festivo come quello del natale. Non voglio entrare in polemica, dico che Conte è un bravo allenatore e anche un bravo comunicatore, sa distrarre l'attenzione e la tensione. Il favorito è nettamente il Napoli perché è campione uscente, ha confermato l'organico dell'anno scorso e messo degli innesti investendo soldi importanti, e soprattutto ha dalla sua la continuità tecnica.

