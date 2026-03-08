Durante la 28esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con risultati incerte e momenti di gioco intensi. In Genoa Roma, Ndicka ha segnato rispondendo a Messias, portando il punteggio sul pareggio. La cronaca delle partite include sintesi, tabellini e moviole, offrendo una visione completa degli eventi che si sono svolti in campo durante questa giornata di campionato.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Inter, la decisione ufficiale su Thuram: ci sarà nel derby col Milan? Scelta fatta, ecco cosa succederà Verona, Sammarco: «Abbiamo fatto un’ottima partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Ndicka risponde a Messias, tutto pari in Genoa Roma!

Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Dimarco, tutto pari in Inter NapoliJuventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz: David.

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Cristante, Ndicka e Pisilli decidono Roma Cremonese

Una raccolta di contenuti su Genoa Roma.

Temi più discussi: Genoa-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Genoa-Roma (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Genoa - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Genoa-Roma, il risultato in diretta LIVEVuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata. Guarda Genoa-Roma su Sky o in streaming su NOW ... sport.sky.it

Genoa-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeGiallorossi chiamati a rispondere ai successi di Como e Juventus per la lotta Champions. Il grifone cerca punti salvezza ... tuttosport.com

Serie A: Genoa-Roma 0-0 dopo 45': giallorossi a caccia di punti per la corsa alla Champions Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Ieri Lecce-Cremonese 2-1. Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2. Cagliari-Como 1-2. Tutti gli aggiornamenti su Rai - facebook.com facebook

GENOA-ROMA, TERMINA 0-0 IL PRIMO TEMPO Il primo tempo di Genoa-Roma si chiude a reti inviolate: nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la giocata per sbloccare il punteggio Chi può accendere la partita nella ripresa #CorrieredelloS x.com