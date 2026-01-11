Segui la diretta gol della Serie A 2024/2025, con aggiornamenti in tempo reale su Inter-Napoli, Como-Bologna, Udinese-Pisa, Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. In questa giornata, le partite offrono momenti di interesse e risultati importanti, con sintesi, tabellini e cronaca live. Rimani aggiornato su tutte le sfide della 20ª giornata del campionato italiano, per un quadro completo e immediato delle partite in corso.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 20esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Bologna, Udinese Pisa, Roma Sassuolo e Atalanta Torino, valevoli per la 20 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE INTER NAPOLI QUI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Dimarco, tutto pari in Inter Napoli

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 1-1, a Cataldi risponde Gosens! Parma Inter 0-1, gol di Dimarco

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 0-0, Parma Inter 0-1, gol di Dimarco. Fine primo tempo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tutte le notizie sul calcio in; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Udinese - Pisa in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (19^ giornata, oggi 11 gennaio 2026) - Risultati Serie B, classifica: il girone di andata nel campionato cadetto si conclude oggi con Mantova Palermo e Padova Modena, i due posticipi. ilsussidiario.net