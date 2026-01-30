Rottamazione l’appello di Roberta Zicari | Si convochi il Consiglio per votare la pace fiscale

Roberta Zicari fa un appello diretto al presidente Civiltà, chiedendo di convocare il Consiglio per votare sulla pace fiscale. La politica si muove, e Zicari insiste: bisogna riunirsi al più presto, magari già giovedì 8 febbraio. L’obiettivo è approvare la proposta di rottamazione delle cartelle, una misura che potrebbe alleggerire molte famiglie e imprese in difficoltà. La richiesta è chiara, ora si aspetta una risposta dal massimo esecutivo.

"Presidente Civiltà, le rivolgo un appello accorato: convochi il Consiglio e ci faccia votare l'adesione alla rottamazione delle cartelle ovvero la pace fiscale! Realisticamente la prima data utile potrebbe essere giovedì 8 febbraio, La prego di riunirci!" "Come opposizione – aggiunge Zicari – ci siamo opposti a tutti gli aumenti Tari, ai pignoramenti dei conti correnti, al progetto di villa del sole, ma il nostro voto contrario non è bastato a bloccare le volontà dell'Amministrazione. Adesso che c'è un fronte ampio e compatto di consiglieri che vogliono adottare questo importante provvedimento in favore dei concittadini, ci dia modo di esercitare il nostro ruolo, di decidere, di scegliere".

