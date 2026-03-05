Mandorlo in Fiore la proposta di Zicari | Va istituita una fondazione

Un rappresentante di Agrigento ha avanzato la proposta di creare una fondazione dedicata alla Sagra del Mandorlo in Fiore, che oggi si svolge come Festival internazionale del folklore. La domanda posta riguarda il motivo per cui la città non abbia ancora istituito questa struttura ufficiale per gestire l’evento. La proposta mira a organizzare meglio le attività legate alla manifestazione.

La consigliera comunale rilancia l’idea di una gestione stabile e autofinanziata del festival internazionale del folklore “Ma perché Agrigento non si è mai dotata di una fondazione per la Sagra del Mandorlo in Fiore, oggi Festival internazionale del folklore?”. Con questa domanda la presidente della VI Commissione consiliare, Roberta Zicari, riapre il dibattito sulla gestione dell’evento simbolo della città. “Solo ad Agrigento – aggiunge – questo compito viene demandato a un assessore con delega ai grandi eventi. Lo avevo proposto in questa consiliatura ma senza riscontro, lo riproporrò alla prossima amministrazione”. Secondo la consigliera, “Agrigento ha bisogno di una fondazione che si autofinanzi con sponsor e incassi, per riportare la città sul treno dei capoluoghi e ragionare in modo lungimirante ed europeista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Mandorlo in Fiore, "I Bambini del Mondo" aprono la kermesseIl festival internazionale "I bambini del mondo", giunto alla 23ª edizione, aprirà anche quest'anno il "Mandorlo in Fiore" di Agrigento.

