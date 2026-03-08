Di Francesco pre Lecce Cremonese | Con Nicola stima e rispetto alla squadra ho fatto vedere un video prima della partita
L'allenatore ha parlato in vista della partita tra Lecce e Cremonese, sottolineando il rapporto di stima e rispetto con il collega. Ha spiegato di aver mostrato un video alla squadra prima del match per motivare i giocatori. Non sono state riportate altre dichiarazioni o commenti, né dettagli sui contenuti della riunione o le strategie adottate.
Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché» Roma, l’emergenza infortuni è un tema: l’attacco il ruolo più colpito! Lazio, stagione finita per Provedel: grande chance per il giovane Motta! Ecco chi è Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché» Mercato Inter, cresce la fiducia per... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Cremonese, Luperto nel mirino della squadra lombarda. Sentite cosa ha fatto Davide NicolaIl Calciomercato Cremonese entra nel vivo con l’ipotesi di un ritorno in Serie A per Sebastiano Luperto.
Lecce, Di Francesco nel post gara: «La squadra ha fatto una partita di una grande intelligenza, sia tattica, sia di leggere i momenti della gara»Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Lecce, Di Francesco nel post gara: «La...
Contenuti utili per approfondire Lecce Cremonese.
Temi più discussi: Lecce, Di Francesco: Sfida alla Cremonese importantissima. All'andata un rigore dubbio...; Di Francesco prima della sfida verità con la Cremonese: ecco cosa ha detto; Lecce–Cremonese, in vista dell'8 marzo biglietto speciale per le donne: ingresso a 5 euro in tutti i settori; Lecce-Cremonese: probabili formazioni e statistiche.
Lecce-Cremonese, le formazioni ufficiali della partita di Serie ANel match delle 12.30 della domenica si sfidano per la salvezza Lecce e Cremonese. Di Francesco torna a 4 in difesa, davanti Pierotti, Ngom e Banda a supproto di Stulic. Nicola conferma Vardy e ... sport.sky.it
Le formazioni ufficiali di Lecce-Cremonese: Gandelman partirà dalla panchinaLecce: Falcone ©, Siebert, Štuli?, Veiga, Banda, Ramadani, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, ... leccesette.it
Empezó en el Stadio Via del Mare, Lecce - Cremonese. #SerieA x.com
Diretta, Lecce-Cremonese: le formazioni ufficiali - facebook.com facebook