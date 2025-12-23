Calciomercato Cremonese Luperto nel mirino della squadra lombarda Sentite cosa ha fatto Davide Nicola
Calciomercato Cremonese: Luperto nel mirino di Nicola per rinforzare la difesa Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo con l’ipotesi di un ritorno in Serie A per Sebastiano Luperto. Il difensore centrale del Cagliari è finito nel mirino di Davide Nicola, tecnico della Cremonese, che lo ha già allenato sia in Sardegna che all’Empoli e lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Modena: per gennaio obiettivo Sernicola, difensore della Cremonese https://www.calciostyle.it/calciomercato/modena-per-gennaio-obiettivo-sernicola-difensore-della-cremonesefsp_sid=1781507 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook
#Modena interessato al terzino Leonardo #Sernicola in uscita dalla #Cremonese a gennaio. #calciomercato x.com
