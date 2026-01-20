Cerca di violentare la collega nel magazzino poi fugge all' estero Arrestato un 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato di aggredire una collega in un magazzino e successivamente fuggito all’estero. Convinto di poter tornare a Modena senza rischi, è stato intercettato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile all’arrivo al capolinea dell’autobus. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e tutela delle persone, garantendo sicurezza sul territorio.

Credeva che le acque si fossero calmate e di poter rientrare a Modena indisturbato, ma ad attenderlo al capolinea dell'autobus ha trovato gli agenti della Squadra Mobile. È finita così la fuga di un 39enne cittadino tunisino, irregolare sul territorio, accusato di violenza sessuale e lesioni.

