Acqua sporca e cibo misto a feci | cinque cuccioli di cane abbandonati in un magazzino salvati

Cinque teneri cuccioli di cane, abbandonati in un magazzino sporco e trascurato, hanno rischiato di perdere la vita tra immondizia e condizioni igieniche precarie. Fortunatamente, sono stati salvati e stanno iniziando un nuovo percorso di speranza e cura, lontano dall'incuria e dall'abbandono.

© Milanotoday.it - Acqua sporca e cibo misto a feci: cinque cuccioli di cane abbandonati in un magazzino, salvati Vivevano in condizioni igienico-sanitarie pessime, nel cortile di un magazzino pieno di sporcizia e rifiuti. Cinque cuccioli di cane taglia maxi (tre pastori del Caucaso e due Kangal) sono stati trovati in queste condizioni a Pieve Emanuele, comune a sud di Milano.

Senza acqua né cibo, in una gabbia sporca: il cane Billy salvato dalle guardie zoofile dell’Enpa di Lecco - Il cane era rinchiuso un una stalla in condizioni pietose, era ridotto pelle e ossa e non era più abituato alla luce del sole Lecco, 11 febbraio 2025 – Rinchiuso in uno stabbiolo, piccolo e ... ilgiorno.it

Cane Akita abbandonato senza acqua e cibo, trovato tra escrementi e vestiti sporchi - Un cane razza Akita di 11 anni è stato ritrovato solo e abbandonato, senza acqua né cibo, in condizioni igienico sanitarie disastrose. blitzquotidiano.it

