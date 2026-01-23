Gli auricolari open-ear stanno diventando un'alternativa sempre più diffusa ai modelli tradizionali in-ear, grazie alla loro capacità di permettere un'udibilità più naturale dell'ambiente circostante. Huawei e Sony stanno investendo in questa tecnologia, offrendo soluzioni che combinano comfort e sicurezza. Questa tendenza riflette una crescente attenzione alle esigenze di chi desidera ascoltare musica senza isolarsi completamente dall'ambiente esterno.

AGI - Gli auricolari open-ear, che non sigillano il condotto uditivo e lasciano passare parte dei suoni esterni, stanno guadagnando spazio accanto ai classici in-ear con gommini. L’idea è rispondere a un’esigenza precisa: ascoltare musica o gestire chiamate senza “staccarsi” dall’ambiente, utile per chi si muove in città e lavora in uffici condivisi Due marchi come Huawei e Sony hanno presentato nuove proposte a clip che puntano proprio su questo approccio. Huawei FreeClip 2: clip open-ear e autonomia fino a 38 ore. Huawei ha annunciato i FreeClip 2, auricolari true wireless con struttura a clip basata sull’architettura “C-bridge”, pensata per stare agganciata all’orecchio senza entrare nel canale uditivo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Open-ear, la scommessa degli auricolari: le mosse di Huawei e Sony

Auricolari Huawei FreeClip 2: senza isolamento e forma ad orecchinoHuawei presenta gli auricolari FreeClip 2, un modello Bluetooth open-ear dal design a orecchino.

Leggi anche: Huawei Watch Fit 4 Pro è il wearable più completo di Huawei e ora è in offerta su Amazon

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Comfort e design unici: la nuova scommessa FreeClip 2; OpenFit Pro, la nuova scommessa di Shokz avrà la riduzione del rumore.

Huawei FreeClip 2, la recensione dei nuovi auricolari open-ear super stilosiNel mercato sempre più competitivo dei dispositivi audio, Huawei ha costruito una posizione riconoscibile puntando con decisione sulla categoria open ear, un segmento in rapida espansione che propone ... msn.com

Shokz prova l'impossibile: la cancellazione del rumore arriva sugli auricolari openI nuovi Shokz OpenFit Pro portano la cancellazione del rumore sul design aperto: ecco caratteristiche, prezzo e data di uscita per l'Italia. smartworld.it

Finisce qui l’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open: l’azzurra cede a Jovic 6-2, 7-6 facebook