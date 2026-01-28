I nuovi auricolari sono open-ear da indossare tutto il giorno come gioielli

Huawei presenta i nuovi auricolari FreeClip 2, un design che cambia le regole. Sono auricolari “open-ear”, da indossare come un accessorio di stile, senza infilarsi nelle orecchie. Ideali per chi vuole portare con sé la tecnologia senza rinunciare all’eleganza, questi dispositivi si appoggiano semplicemente sulle orecchie, pronti a essere indossati tutto il giorno. Huawei punta su un prodotto pratico, pratico e di tendenza, che si fa notare più come un gioiello che come un classico auricolare.

Gli auricolari open-ear stanno diventando un'alternativa sempre più diffusa ai modelli tradizionali in-ear, grazie alla loro capacità di permettere un'udibilità più naturale dell'ambiente circostante.

