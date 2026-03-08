Durante il derby meneghino, il tecnico del Milan ha commentato l’episodio che ha coinvolto Ricci, accusando il VAR di non aver richiamato l’arbitro dopo un gesto considerato errato. La partita si è conclusa con una vittoria per 1-0 del Milan, grazie al gol di Estupinan al trentacinquesimo minuto, segnato dopo una respinta della difesa dell’Inter.

Questa sera nel derby meneghino il Milan ha sconfitto l’Inter per 1-0, grazie alla rete al 35? di Estupinan, lasciato colpevolmente solo dalla difesa nerazzurra. Con questa importante vittoria, i rossoneri confermano il secondo posto con 60, andando a -7 dai cugini interisti che comandano la classifica con 67 punti. Al 94? l’Inter ha protestato. L'articolo Derby, Tramontana sbotta: “Ricci allarga il braccio verso la palla. E’ assurdo che il VAR non richiami l’arbitro. A noi dopo la Juve.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sarà l’anno del Milan? Primato solitario in classifica dopo 8 anni. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Chiffi fermato dopo Atalanta Napoli: era stato al Var in Inter Juve. Che cosa ha fatto l’arbitro e quanto starà fermodi Redazione JuventusNews24L’arbitro Chiffi sarà fermato dopo quanto accaduto in Atalanta Napoli.

Leggi anche: Il dialogo tra Var e arbitro in Milan-Parma chiarisce una volta per tutte che ad arbitrare è il Var (che manipola anche)