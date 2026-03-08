Derby Milan-Inter | a San Siro rossoneri avanti con il gol di Estupinan

Al termine del primo tempo del derby della Madonnina allo stadio 'Meazza' di Milano, il Milan è in vantaggio sull'Inter con un gol di Estupinan. La partita è ancora in corso e il punteggio è fermo sul 1-0. I giocatori delle due squadre sono in campo, mentre i tifosi seguono con attenzione le evoluzioni in questa sfida.

Milano, 8 marzo 2026 – Milan è in vantaggio per 1-0 sull'Inter alla fine del primo tempo del derby della Madonnina in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere fin qui il match la rete di Estupinan al 35'. Fischi per Bastoni. Alessandro Bastoni bersagliato dai fischi ad ogni pallone toccato nel derby di Milano. I tifosi del Milan non hanno perdonato la simulazione del difensore nerazzurro contro la Juventus e lo stanno prendendo incessantemente di mira, con una pioggia incessante di fischi. A San Siro anche Cardinale e Gattuso. A San Siro anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan, di nuovo allo stadio per un match dei rossoneri dopo un anno e mezzo.