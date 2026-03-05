Milan Inter sold out storico a San Siro | il derby vola al primo posto nella classifica degli incassi rossoneri

San Siro si prepara a ospitare un derby Milan-Inter che sta per raggiungere il sold out storico, con i biglietti esauriti da tempo. I due club sono pronti a scendere in campo in un match che potrebbe risultare determinante per la classifica degli incassi rossoneri. Manca solo qualche giorno all’incontro, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione.

San Siro, effetto Derby: Milan-Inter già sold out, biglietti finitiL’entusiasmo del popolo rossonero non accenna a diminuire nel momento clou della stagione.

Derby Milano-Inter : incassi senza precedenti a San SiroA tre giorni dal derby milan-inter, l’attenzione è orientata verso una sfida che intreccia storia, pressioni sportive e un contesto economico di...

