Inter Bologna tabù da sfatare a San Siro | Bonny non recupera Barella e Bastoni guidano la rivincita

L'Inter si prepara ad affrontare il match contro il Bologna a San Siro, con alcune assenze chiave. Bonny non sarà disponibile, ma Barella e Bastoni sono pronti a guidare la squadra. Chivu lavora per mettere in campo la formazione più competitiva, con l’obiettivo di superare le difficoltà recenti e riprendere la marcia in campionato.

Inter News 24 Inter Bologna, senza Bonny in campo ma con Barella e Bastoni pronti alla rivincita, Chivu prepara i migliori per rilanciarsi in campionato. L’avvicinamento a Inter Bologna è carico di significati e tensioni. I nerazzurri tornano a incrociare una delle avversarie più indigeste degli ultimi anni, una squadra che ha spesso infranto sogni e ambizioni interiste. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Bologna è diventato un enorme tabù, ben prima dell’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblù. Non ci sarà Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, protagonista in negativo dell’ultimo rigore fallito a Riad. 🔗 Leggi su Internews24.com

