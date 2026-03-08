In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Pomellato ha annunciato la nona edizione della campagna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Pomellato prosegue il proprio impegno a favore dell'empowerment femminile con il lancio della 9a edizione annuale della campagna Pomellato for Women. Quest'anno, la Maison accende i riflettori su una forma di violenza di genere pervasiva e spesso invisibile: la violenza economica. "La violenza economica è invisibile, ma il suo impatto è devastante", ha dichiarato Sabina Belli, AD di Pomellato.

© Iodonna.it - Denaro, potere, silenzio: riconoscere la violenza economica contro le donne. È questo il tema della campagna "Pomellato for women 2026"

Pomellato For Women 2026, anche quella economica è una forma di violenzaA farsi portavoce di questo prezioso messaggio, anche quest'anno, sono alcuni dei più celebri volti del cinema nostrano e internazionale, della...

Contro la violenza sulle donne: il flash mob della campagna "One Billion Rising" torna in cittàAnche quest'anno il Comune di Russi aderisce a One Billion Rising, la campagna globale contro la violenza sulle donne nata nel 2013 da un’idea...

