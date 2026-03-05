Pomellato For Women 2026 anche quella economica è una forma di violenza

Per il nuovo capitolo di Pomellato for Women, il brand ha deciso di coinvolgere anche le proposte più accessibili, evidenziando come la moda possa essere un veicolo di messaggi forti. La presentazione si è concentrata su una linea di gioielli, con un’attenzione particolare alle fasce di prezzo più basse. La campagna pubblicitaria ha attirato l’attenzione per il tono diretto e senza fraintendimenti.

A farsi portavoce di questo prezioso messaggio, anche quest'anno, sono alcuni dei più celebri volti del cinema nostrano e internazionale, della cultura, dello sport, dell’imprenditoria e della società civile. Un coro di voci unanime, protagoniste di un video che è un vero manifesto, e che si schiera contro quell'insieme sistematico di comportamenti che limitano la capacità di una donna di acquisire, utilizzare e mantenere risorse economiche, sensibilizzando sull'importanza di riuscire a captare quei segnali, a volte mascherati da gesti di premura o protezione, per evitare di ritrovarsi sopraffatte. Al centro del video c'è lei, Jane Fonda, attrice premio Oscar e ambasciatrice, da sempre, della piattaforma Pomellato for Women. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

