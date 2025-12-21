Serie C Dierre vince contro la Virtus Trapani e consolida la vetta
Gara, tutt’altro che facile per la Dierre che sul campo dell’esperta e grintosa Virtus Trapani dà prova mentale eccellente. I biancoblu richiedono e ottengono gli straordinari dal tandem di interni Miljanic e Arrighini, entrambi uomini fondamentali per il successo.Basilari, i guizzi del giovane. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Automondo Virtus Trapani vs Dierre Reggio Calabria: il pregara; ?Perde in casa l’Automondo Virtus Trapani: 67-69 contro Dierre Reggio Calabria.
