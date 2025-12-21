serie c dierre vince contro la virtus trapani e consolida la vetta

Gara, tutt’altro che facile per la Dierre che sul campo dell’esperta e grintosa Virtus Trapani dà prova mentale eccellente. I biancoblu richiedono e ottengono gli straordinari dal tandem di interni Miljanic e Arrighini, entrambi uomini fondamentali per il successo.Basilari, i guizzi del giovane. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Automondo Virtus Trapani vs Dierre Reggio Calabria: il pregara; ?Perde in casa l’Automondo Virtus Trapani: 67-69 contro Dierre Reggio Calabria.

