La Roma stende il Genoa all' Olimpico | Gasp affonda De Rossi e vince la sfida degli ex

La Roma ha battuto il Genoa 3-1 all'Olimpico, rispondendo alle vittorie delle rivali in classifica. La sfida ha visto Gian Piero Gasperini prevalere su Daniele De Rossi, in un incontro che ha avuto come protagonista l’ex tecnico genoano. La partita ha offerto un esito importante per la corsa europea delle due squadre, evidenziando le dinamiche del campionato e le sfide tra ex professionisti.

La Roma supera 3-1 il Genoa e risponde alle vittorie delle altre squadre d'alta classifica. È Gian Piero Gasperini, protagonista per tanti anni sulla panchina genoana, a vincere la sfida dei grandi ex, impartendo una severa lezione a Daniele De Rossi. Un ritorno da dimenticare all'Olimpico invece per l'ex Capitan Futuro, alla prima volta da avversario contro il club con cui ha scritto pagine indelebili da calciatore. Primo tempo senza storia con i giallorossi che segnano tre gol in mezz'ora, chiudendo di fatto la gara. Sblocca il match Matias Soulé (14'), raddoppia Manu Koné (19'), trova il tris Evan Ferguson (31'). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Roma stende il Genoa all'Olimpico: Gasp affonda De Rossi e vince la sfida degli ex Leggi anche: Roma-Genoa 3-1: Gasp chiude l'anno con una vittoria, all'Olimpico solo applausi per De Rossi Leggi anche: Dominio Roma, 3-1 al Genoa: Gasperini supera la Juve ed è 4°, ritorno amaro per De Rossi all’Olimpico Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. L'Inter stende l'Atalanta e torna in vetta ma Milan e Napoli non mollano. Stasera il ritorno di De Rossi con il Genoa contro la sua Roma; Ekkelenkamp stende il Napoli, i gol di Bisseck, Cabal e molto altro Serie A Enilive; Dovbyk gioca Genoa-Roma? Le condizioni dell’attaccante giallorosso; Roma-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv. La Roma stende il Genoa all'Olimpico: Gasp affonda De Rossi e vince la sfida degli ex - Segnano nel primo tempo Soulé, Koné e Ferguson. ilgiornale.it

