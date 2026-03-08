De Rossi batte 2-1 la sua Roma a Marassi e aggancia Cagliari e Torino

Nel corso della partita tra Genoa e Roma, il Genoa ha vinto 2-1 con reti di Messias su rigore al 7' minuto del secondo tempo, Ndicka al 10' e Vitinha al 35' dello stesso tempo. La formazione del Genoa è stata schierata con un modulo 3-4-2-1, con Bijlow in porta e difensori Marcandalli, Ostigard e Vasquez. La Roma, invece, ha segnato con Ndicka, ma non è riuscita a portare a casa il risultato.

Genoa-Roma 2-1 RETI: 7' st Messias (rig), 10' st Ndicka, 35' st Vitinha. GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 7, Vasquez 6.5; Sabelli 6, Frendrup 6, Masini 7, Ellertsson 6; Messias 7 (19' st Malinovskyi 6), Ekuban 6 (31' st Vitinha 7); Ekhator 6 (19' st Colombo 6.5). In panchina: Leali, Sommariva, Martín, Amorim, Zatterstrom, Onana, Norton-Cuffy, Otoa, Cornet, Gecaj. Allenatore: De Rossi 7. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (39' st Ziolkowski sv), Ndicka 6.5, Celik 6 (39' st Vaz sv); Rensch 6 (25' st Ghilardi 6), Pisilli 6, Kone 5.5, Tsimikas 5.5; Pellegrini 4.5 (11' st El Aynaoui 6), Venturino 5 (1' st Cristante 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - De Rossi batte 2-1 la "sua" Roma a Marassi e aggancia Cagliari e Torino Super Malen, la Roma batte il Cagliari e aggancia il quarto postoLa Roma torna a vincere e aggancia di nuovo il quarto posto della classifica della Serie A. Il Genoa batte tre colpi nella lotta salvezza, Cagliari battuto 3-0: vittoria pesantissima per De RossiVittoria importantissima per il Genoa di Daniele De Rossi nella lotta salvezza: a Marassi battuto per 3-0 il Cagliari. Approfondimenti e contenuti su Rossi batte. Temi più discussi: Fanfullini trascina il Colleferro. De Rossi, colpo salvezza a Fondi; Inter resta un tabù, Grifo battuto tra prodezze e ingenuità; Serie A: vincono Como e Napoli. L'Inter batte il Genoa 2-0. HIGHLIGHTS; L'Inter con Dimarco e un rigore di Calhanoglu batte 2-0 il Genoa: 8ª vittoria consecutiva e +13 sul Milan. De Rossi batte la Roma: Genoa in salvo, Champions a rischioAGI - Daniele De Rossi piega 2-1 la 'sua' Roma, sale a 30 punti e porta il Genoa a +6 sulla zona retrocessione. È un ko pesante per i giallorossi che subiscono l'aggancio al quarto posto del Como ... msn.com DDR batte la sua Roma e non esulta: 2-1 a Marassi, Champions a rischio | OneFootballLa Roma cade contro la sua bandiera. Il Genoa di Daniele De Rossi batte 2-1 al Ferraris la squadra giallorossa, la cui battuta di arresto rischia di essere molto dolorosa in ottica corsa alla Champion ... onefootball.com Serie A, De Rossi frena la “sua” Roma: a Marassi è 2-1 Genoa Il Genoa batte la Roma grazie alle reti di Messias e Vitinha: ai giallorossi non basta N’Dicka, si accende la corsa Champions in Serie A Brutto scherzo di Daniele De Rossi alla sua Roma nel match - facebook.com facebook FINISCE QUI! IL GENOA DI DE ROSSI BATTE 2-1 LA ROMA E FA UN BALZO CLAMOROSO VERSO LA SALVEZZA Per la Roma non c'è più margine di errore nella corsa Champions #GenoaRoma #ASRoma #Genoa x.com