La Roma torna a vincere dopo la sconfitta di Udine. Questa volta, i giallorossi battono 2-0 il Cagliari in casa e salgono al quarto posto in Serie A, raggiungendo la Juventus ferma a 46 punti dopo il pareggio con la Lazio. La squadra di Mourinho, quindi, torna a respirare e si mette in corsa per una posizione importante in campionato.

La Roma torna a vincere e aggancia di nuovo il quarto posto della classifica della Serie A. A sette giorni dal tonfo di Udine, i giallorossi stendono il Cagliari per 2-0, in casa, e raggiungono a quota 46 la Juventus, fermata sul 2 pari dalla Lazio ieri. In tribuna c'è anche Francesco Totti, al centro delle cronache dopo l'apertura di Claudio Ranieri per un suo ritorno in società. Gasperini lancia Pisilli dall'inizio e in attacco sceglie Pellegrini con Soulé e Malen. Per Pisacane assente Mina in difesa; davanti tridente Palestra-Kilicsoy-Esposito. La Roma fa la partita fin dai primi minuti. Al 18' Caprile rischia una clamorosa autorete, prima di recuperare il pallone sulla linea e salvarsi all'ultimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Super Malen, la Roma batte il Cagliari e aggancia il quarto posto

Prima l’assist per Malen, poi il gol del definitivo 2-0. A Torino la Roma ha ritrovato un super Dybala x.com