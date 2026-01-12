Il Genoa batte tre colpi nella lotta salvezza Cagliari battuto 3-0 | vittoria pesantissima per De Rossi
Il Genoa di Daniele De Rossi ottiene una vittoria significativa nella corsa alla salvezza, superando per 3-0 il Cagliari a Marassi. Risultato che può influire positivamente sulla classifica e rafforzare la fiducia della squadra in vista delle prossime sfide. La prestazione dei rossoblù si inserisce in un momento cruciale della stagione, evidenziando l’importanza di ogni punto conquistato nel percorso di salvataggio.
Vittoria importantissima per il Genoa di Daniele De Rossi nella lotta salvezza: a Marassi battuto per 3-0 il Cagliari. Reti di Colombo, Frendrup e Ostigard per il Grifone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Genoa-Cagliari, le scelte di De Rossi e Pisacane
Leggi anche: Il Genoa batte il Verona in rimonta, primo successo per De Rossi
Serie B mercato. Secondo colpo di mercato per la Sampdoria; Milan-Genoa 1-1: risultato finale e highlights; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Serie D gir. A. La Sanremese ufficializza tre colpi di mercato.
Il Genoa batte tre colpi nella lotta salvezza, Cagliari battuto 3-0: vittoria pesantissima per De Rossi - Vittoria importantissima per il Genoa di Daniele De Rossi nella lotta salvezza: a Marassi battuto per 3- fanpage.it
Genova non si guarda, si attraversa. Tra il cuore che batte in Piazza de Ferrari, i riflessi del Porto Antico, il respiro lento di Corso Italia e il silenzio colorato di Boccadasse. Qui il mare non fa da sfondo: racconta storie. ~* Genoa isn’t just seen, it’s felt. Between - facebook.com facebook
Il Milan non batte il Genoa a San Siro da tre anni. Nei precedenti 10 anni, erano arrivate 8 vittorie x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.