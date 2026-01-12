Il Genoa batte tre colpi nella lotta salvezza Cagliari battuto 3-0 | vittoria pesantissima per De Rossi

Il Genoa di Daniele De Rossi ottiene una vittoria significativa nella corsa alla salvezza, superando per 3-0 il Cagliari a Marassi. Risultato che può influire positivamente sulla classifica e rafforzare la fiducia della squadra in vista delle prossime sfide. La prestazione dei rossoblù si inserisce in un momento cruciale della stagione, evidenziando l’importanza di ogni punto conquistato nel percorso di salvataggio.

Vittoria importantissima per il Genoa di Daniele De Rossi nella lotta salvezza: a Marassi battuto per 3-0 il Cagliari. Reti di Colombo, Frendrup e Ostigard per il Grifone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

