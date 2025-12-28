cavalieri foschini candidato del centro sinistra

"Walter Cavalieri Foschini è l’uomo giusto del centrosinistra". Con questa affermazione la coalizione che comprende Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista, Partito Socialista Italiano, Azione, Italia Viva, Partito Repubblicano e tutte le componenti di casa riformista, insieme a quelle civiche, presenta il proprio candidato alle prossime elezioni per la carica di sindaco a Comacchio. Le forze politiche che sostengono Cavalieri Foschini (nel campo largo assenti i 5 Stelle) "riconoscono il profilo ideale per capacità amministrativa, conoscenza del territorio e sensibilità nell’affrontare i problemi ed i bisogni della comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

