Concessioni balneari Cavalieri Foschini | In gioco il futuro di famiglie e imprese

Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco del centrosinistra, affronta il tema delle concessioni balneari, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso e coordinato per le gare delle concessioni demaniali marittime. La questione riguarda il futuro di molte famiglie e imprese del settore, che necessitano di chiarimenti e stabilità per poter pianificare le proprie attività in modo sostenibile e responsabile.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.