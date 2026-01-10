Concessioni balneari Cavalieri Foschini | In gioco il futuro di famiglie e imprese
Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco del centrosinistra, affronta il tema delle concessioni balneari, sottolineando l’importanza di un percorso condiviso e coordinato per le gare delle concessioni demaniali marittime. La questione riguarda il futuro di molte famiglie e imprese del settore, che necessitano di chiarimenti e stabilità per poter pianificare le proprie attività in modo sostenibile e responsabile.
Concessioni balneari. Walter Cavalieri Foschini, candidato sindaco del centrosinistra, interviene sul tema delle gare per le concessioni demaniali marittime, rilanciando l’appello delle organizzazioni regionali del comparto per un percorso coordinato e condiviso. “A Comacchio il turismo balneare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
