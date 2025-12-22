Questa sera va in scena la Supercoppa Italiana 2025, con l’atto conclusivo che mette di fronte il Napoli, campione d’Italia in carica, e il Bologna, reduce dal trionfo nell’ultima Coppa Italia. Le due squadre, che con il precedente format si sarebbero affrontate direttamente in una finale secca, hanno comunque conquistato sul campo il pass per l’ultimo e decisivo appuntamento. Scrive Tuttomercatoweb.com: “Sulla strada tra il Napoli e il settimo trofeo dell’era De Laurentiis, che in caso di trionfo in Supercoppa potrebbe vantare di aver aggiunto il 50% di successi in più in bacheca, si pone il Bologna di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano sarà prima o poi un allenatore del Napoli: parola di Aurelio De Laurentiis (Tmw)

Leggi anche: Napoli, Aurelio De Laurentiis a processo per falso in bilancio: prima udienza il 2 dicembre 2026

Leggi anche: A processo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bologna, le parole di Italiano prima della finalissima con il Napoli: "Roberto Baggio ci ha dato la spinta nella finale di Coppa Italia. E quella spinta è servita per dare qualcosa in più per arrivare qua. Dobbiamo avere altre spinte, perché ci teniamo tantissimo - facebook.com facebook

#Italiano presenta la finale di #Supercoppa Le sue parole x.com