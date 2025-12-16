De Luca lavora al grande sgarro a Manfredi e a Napoli | portare gli Europei a Salerno Che ruolo ha De Laurentiis?

Vincenzo De Luca mira a ottenere i Campionati Europei per Salerno, sfidando il Napoli e il sindaco Manfredi. La strategia potrebbe rappresentare un colpo significativo nel confronto politico tra i due, con De Laurentiis e le sue influenze che potrebbero giocare un ruolo chiave in questa mossa. L’obiettivo è consolidare il prestigio della città e rafforzare la propria posizione politica.

Scippare l'Europeo al capoluogo per portarlo a Salerno, sarebbe per Vincenzo De Luca uno scacco matto non da poco per il suo più acerrimo nemico politico: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Infatti, nonostante si chiami Europeo, nonostante possa essere un'occasione per un ricambio d'aria dall'olezzo di turismo accattone per Napoli e far conoscere Salerno al continente che abita, la disputa sembra più una mera bega condominiale, tra chi ha i gerani più belli. Con il piccolo che vuol mettersi in mostra.

