Parma contro il DDL Buongiorno | No alla retrocessione dei diritti delle donne

A Parma si svolge una manifestazione contro una proposta di legge che, secondo gli organizzatori, mette a rischio i diritti delle donne. Il corteo vede la partecipazione di cittadini e attivisti che manifestano il loro dissenso. La protesta si concentra sull’opposizione alla possibilità di modifiche legislative ritenute negative. La mobilitazione si tiene nel centro della città e coinvolge diverse associazioni.

Nel corso del 2025 le donne ascoltate dal Centro Antiviolenza di Parma sono state 434, di queste 358 si sono rivolte al Centro per la prima volta, le altre erano già n percorso Parma si prepara a dire no a una proposta di legge che rischia di riportare indietro la tutela dei diritti delle donne. Domenica 8 marzo le strade della città ospiteranno una manifestazione contro il DDL Buongiorno, che secondo i Centri Antiviolenza mette a rischio il principio del consenso libero e attuale nelle violenze sessuali. Il dato locale è significativo: nel corso del 2025 il Centro Antiviolenza di Parma ha ascoltato 434 donne, di cui 358 al primo accesso. Le forme di violenza denunciate comprendono abusi psicologici (92%), fisici (64%), economici (43%), sessuali (19%) e condotte persecutorie (19%), spesso intrecciati tra loro.

Diritti delle vittime a rischio: anche Avellino in piazza contro il DDL BongiornoNapoli, 15 febbraio – Il disegno di legge sulla violenza sessuale, noto come DDL Bongiorno, non deve essere approvato.

“Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle DonneArezzo, 3 marzo 2026 – “Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

