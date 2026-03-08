Davide Bonolis ha parlato a Verissimo della sofferenza di suo padre, il conduttore, dopo la separazione dalla madre Sonia. Ha spiegato come questa situazione abbia influito sulla famiglia e ha descritto il suo modo di affrontare il momento difficile. La conversazione si è concentrata sulla sua prospettiva personale e sulle emozioni vissute all’interno del nucleo familiare.

Davide Bonolis, il figlio della storica coppia televisiva si confessa a Verissimo raccontando la sofferenza del conduttore e il nuovo. Davide Bonolis, il figlio della storica coppia televisiva si confessa a Verissimo raccontando la sofferenza del conduttore e il nuovo equilibrio familiare Nello studio di Verissimo si è consumato un momento di grande verità grazie alle parole di Davide Bonolis. Il giovane figlio d’arte ha deciso di raccontare la realtà vissuta tra le mura di casa durante uno dei momenti più complessi per la sua famiglia. Ospite di Silvia Toffanin Davide, oltre a presentare la fidanzata Martina Dotti, ha spiegato come la rottura tra i suoi genitori non sia stata soltanto un evento mediatico ma un terremoto emotivo che lo ha visto protagonista attivo nel tentativo di mantenere l’armonia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Davide Bonolis svela il dolore di papà Paolo dopo la separazione da mamma Sonia

"Quando è arrivato Angelo Madonia, papà ci è rimasto male. Una separazione non si vive mai bene": le parole di Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli

Davide Bonolis svela come è nato l'amore con Martina Dotti, il commento dei genitori Paolo e Sonia Bruganelli

Davide Bonolis si è raccontato per la prima volta insieme a Martina Dotti, al suo fianco da 10 mesi, a 'Verissimo'