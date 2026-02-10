Destinazione Singapore Perché le imprese del Dragone fanno le valigie

Decine di aziende cinesi stanno trasferendo le loro sedi da Singapore verso altre destinazioni. La decisione sorprende perché si tratta di un movimento che coinvolge molte imprese e investimenti consistenti. Le ragioni di questa scelta restano da chiarire, ma il fenomeno si fa sempre più evidente.

A prima vista potrebbe sembrare una sorta di transumanza finanziaria. Decine di imprese che si spostano da una parte all'altra, con un non trascurabile fardello di investimenti al seguito. Succede in Cina, ai tempi delle grandi riflessioni sul futuro della seconda economia globale. La frontiera per Pechino ora è il mantenimento del monopolio, mai così in discussione da quando Stati Uniti ed Europa hanno, finalmente, aperto gli occhi, delle terre rare. Il che fa rima con tecnologia e quindi Intelligenza Artificiale, il vero terreno di scontro negli anni avvenire. Il problema è però forse un altro: molte aziende cinesi, non si fidano più così tanto del loro stesso Paese.

