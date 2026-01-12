Lukaku ha le valigie pronte c’è l’offerta | terremoto Napoli | CMIT

Romelu Lukaku si prepara a lasciare l’Inter, con un’offerta concreta pronta per il Napoli. Dopo il pareggio nel big match, si intensificano le trattative che potrebbero portare a un importante cambio di maglia. In queste ore, si susseguono aggiornamenti sulla situazione, evidenziando un possibile nuovo capitolo nel mercato di gennaio. Rimanete informati per scoprire gli sviluppi di questa vicenda.

Nuovo ribaltone in casa Napoli il giorno dopo il pareggio nel big match contro l’Inter: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Un super Napoli pareggia sul campo dell’Inter nel big match della prima giornata di ritorno di Serie A e tiene apertissimo il discorso scudetto. La squadra di Chivu scappa via per ben due volte grazie a Dimarco e Calhanoglu (rigore), ma un sontuoso Scott McTominay realizza una doppietta da sogno e chiude la gara sul 2-2 finale. L’ Inter, dunque, resta prima con 43 punti, con Milan e Napoli che inseguono rispettivamente a quota 40 e 39. Conte e Lukaku (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lukaku ha le valigie pronte, c’è l’offerta: terremoto Napoli | CM.IT Leggi anche: Paura Lazio, Sarri gela Lotito: valigie pronte Leggi anche: Calciomercato Juve, clamoroso David, valigie pronte: autostrada direzione Milano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lazio, anche Guendouzi ha le valigie pronte: ipotesi scambio con l'Atletico, ma occhio pure al Fenerbahce. Lukaku non è ancora pronto, salterà anche la prima fase dalla maratona di gennaio - L'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, fermo da agosto, sembrava pronto a tornare in campo, dopo la Supercoppa Italiana, ... msn.com

Lukaku: "Vi racconto l'ambientamento di De Bruyne. E sull'addio di Conte..." - Mai avuto paura che andasse via" Lukaku ha poi aggiunto: "De Bruyne si sta già adattando al nostro modo di lavorare. corrieredellosport.it

lukaku, no all'operazione - Per orientarsi, a caldo, Lukaku ha sentito il dottor Canonico, che guida lo staff medico del Napoli, e dopo che al "Pineta Grande Hospital" s'è abbattuto nella "sentenza" più dolorosa ("lesione di ... gazzetta.it

MENTRE IL VAR FERMA IL NAPOLI, DE BRUYNE FA LE VALIGIE TUTTA LA VERITÀ SULLA NOTTE DEL 7 GENNAIO di Giulio Ceraldi Per 45 minuti, il Napoli ha guardato nell’abisso. Contro un Verona disegnato da Paolo Zanetti per fare le barricate e ripar - facebook.com facebook

Ecco Lukaku a Riad! Il belga torna tra i convocati: le immagini di Tuttonapoli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.