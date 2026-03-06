David Guetta e Jennifer Lopez duettano in

David Guetta e Jennifer Lopez collaborano per il nuovo singolo intitolato Save Me Tonight, disponibile da oggi. La canzone rappresenta il primo progetto condiviso tra i due artisti e si può ascoltare su tutte le piattaforme di streaming. La pubblicazione è stata annunciata tramite i canali ufficiali e il brano è accompagnato da un video musicale.

David Guetta unisce le forze con la superstar internazionale Jennifer Lopez per Save Me Tonight, il nuovo singolo fuori da oggi. David Guetta, il dj più importante al mondo con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy Awards, unisce le forze con la superstar internazionale Jennifer Lopez per Save Me Tonight, il nuovo singolo in uscita venerdì 6 marzo. Due icone del pop mondiale danno vita a una collaborazione esplosiva: la voce inconfondibile di J.Lo si muove decisa sul brano, impreziosito dalla produzione immediatamente riconoscibile di Guetta. Insieme firmano una hit ad altissima energia, destinata a diventare colonna sonore delle notti senza fine. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - David Guetta e Jennifer Lopez duettano in Leggi anche: I Golden Globe delle ex mogli: Jennifer Lopez e Jennifer Garner non si fanno fotografare insieme David Guetta è diventato papà per la quarta voltaIl celebre dj internazionale David Guetta e la compagna Jessica Ledon annunciano l’arrivo del secondo figlio della coppia … Il celebre dj... Jennifer Lopez, Save me tonight feat David Guetta Tutto quello che riguarda David Guetta. Temi più discussi: David Guetta e Jennifer Lopez insieme per la prima volta in Save me tonight; Jennifer Lopez e David Guetta insieme in Save Me Tonight; David Guetta e Jennifer Lopez per la prima volta insieme con Save me tonight. David Guetta e Jennifer Lopez insieme in Save me tonightDue grandissimi artisti hanno deciso di unire le forze, per la prima volta, per quella che si preannuncia come una super hit. Parliamo di David Guetta e Jennifer Lopez che hanno pubblicato il singolo ... r101.it Jennifer Lopez e David Guetta uniscono le forze per Save Me Tonight, il nuovo singolo esplosivo disponibile da oggiLe due icone della musica pop internazionale uniscono le forze per un singolo dance pensato per accompagnare il nuovo capitolo live della cantante a Las Vegas. libero.it SALVATE QUESTO SPOILER! STANOTTE A MEZZANOTTE FUORI JLO X DAVID GUETTA: “SAVE ME TONIGHT” Jennifer Lopez e David Guetta sono pronti a prendersi la notte con “Save Me Tonight”. Lo spoiler è servito: un binomio leggenda - facebook.com facebook David Guetta, il dj più importante al mondo con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy Awards, unisce le forze con la superstar internazionale Jennifer Lopez per Save Me Tonight, il nuovo singolo in uscita venerdì 6 marzo. Due icone del pop x.com