David Guetta e Jennifer Lopez insieme per la nuova hit Save Me Tonight

David Guetta e Jennifer Lopez hanno unito le forze per la nuova canzone intitolata Save Me Tonight. La collaborazione tra il famoso DJ francese e la celebre artista statunitense è stata annunciata recentemente e la traccia sarà presto disponibile. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e anticipa un nuovo progetto musicale condiviso.

La collaborazione inedita tra il re della dance David Guetta e l’icona del pop mondiale Jennifer Lopez Il panorama musicale. Il panorama musicale internazionale accoglie una delle collaborazioni più attese e sorprendenti dell’anno. Attraverso i propri profili social Jennifer Lopez ha scosso il web pubblicando le prime note di Save Me Tonight il nuovo singolo realizzato insieme a David Guetta. Si tratta di un debutto assoluto per questa coppia di giganti che unisce il tocco magico del produttore francese alla potenza vocale dell’icona latina. L’annuncio ha scatenato immediatamente una pioggia di consensi tra i fan che attendevano da tempo un incontro artistico di questo calibro tra il mondo della musica elettronica e quello del pop globale. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - David Guetta e Jennifer Lopez insieme per la nuova hit Save Me Tonight David Guetta unisce le forze con Jennifer Lopez per “Save Me Tonight”MILANO - David Guetta, il dj più importante al mondo con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy Awards, unisce le forze con la... David Guetta e Jennifer Lopez duettano inDavid Guetta unisce le forze con la superstar internazionale Jennifer Lopez per Save Me Tonight, il nuovo singolo fuori da oggi. Jennifer Lopez - Save Me Tonight, Live in Romania Tutto quello che riguarda David Guetta. Temi più discussi: David Guetta e Jennifer Lopez insieme per la prima volta nel nuovo singolo Save Me Tonight; David Guetta e Jennifer Lopez per Save Me Tonight; David Guetta e Jennifer Lopez insieme nel singolo Save Me Tonight; Jennifer Lopez e David Guetta insieme in Save Me Tonight. David Guetta unisce le forze con Jennifer Lopez per Save Me TonightMILANO - David Guetta, il dj più importante al mondo con oltre 50 miliardi di stream e 15 nomination ai Grammy Awards, unisce le forze con la superstar ... lopinionista.it David Guetta e Jennifer Lopez insieme in Save me tonightDue grandissimi artisti hanno deciso di unire le forze, per la prima volta, per quella che si preannuncia come una super hit. Parliamo di David Guetta e Jennifer Lopez che hanno pubblicato il singolo ... r101.it DAVID GUETTA E JENNIFER LOPEZ INSIEME NEL NUOVO SINGOLO. Il DJ e produttore David Guetta, tra gli artisti dance più ascoltati al mondo con oltre 50 miliardi di stream, unisce le forze con la superstar pop Jennifer Lopez per il nuovo brano “Save - facebook.com facebook David Guetta e Jennifer Lopez insieme per la prima volta in "Save me tonight" x.com