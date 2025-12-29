Cenerentola un balletto che fa della fiaba riflessione sulla danza

“Cenerentola” è un balletto che, attraverso la fiaba, invita a riflettere sulla danza come forma di espressione. In due atti, con le musiche di Sergej Prokof’ev, lo spettacolo combina sentimenti e ironia, offrendo un’esperienza poetica e vivace. La rappresentazione, interpretata dal corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera della Romania, si terrà domenica 28 dicembre al Teatro Donizetti di Bergamo.

Bergamo. Un balletto che, tra sentimenti ed ironia, parla essenzialmente di danza. Una danza struggente e gioiosa, poetica e vivace è quella protagonista di “ Cenerentola ”, balletto in due atti, con la musica di Sergej Prokof’ev, messo in scena dal corpo di ballo del Teatro Nazionale dell’Opera della Romania domenica 28 dicembre al Teatro Donizetti. La vicenda prende spunto dalla fiaba classica di Perrault, con la giovane Cenerentola obbligata solo a svolgere le faccende domestiche dalla matrigna e dalle sorellastre Arabella e Araminta, occupate invece a prepararsi per partecipare al gran ballo organizzato dal principe a palazzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: The Ugly Stepsister: Cenerentola diventa una fiaba horror dalla parte della sorellastra Leggi anche: 'Cenerentola', un balletto da favola arriva sul palco del Comunale per una della fiabe più amate La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Cenerentola”, un balletto che fa della fiaba riflessione sulla danza; La magia di Cenerentola in un nuovo balletto a Milano; Cenerentola e il principe, favola da balletto. Il corpo di ballo dell’Opera della Romania si esibirà al Rossini di Civitanova; Cenerentola, il balletto al Carcano. “Cenerentola”, un balletto che fa della fiaba riflessione sulla danza - Al Donizetti buona prova del Teatro Nazionale dell’Opera della Romania nel mettere in scena la musica di Prokof'ev coreografata da Cristina Todi, in un incontro tra ironia e sentimento ... bergamonews.it

Il Sociale di Como ripropone al pubblico il Capodanno Experience a Teatro - CAPODANNO EXPERIENCE Vivi una serata esclusiva per festeggiare l’ultimo dell’anno in un Teatro dell’800! quicomo.it

Cenerentola e il principe, favola da balletto. Il corpo di ballo dell’Opera della Romania si esibirà al Rossini di Civitanova - CIVITANOVA Sabato si danza al teatro Rossini di Civitanova con Cenerentola del Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Romena sulle musiche di ... msn.com

CENERENTOLA

La biblioteca nel nuovo anno non vi porterà solo alla Scala di Milano ma anche al Regio di Torino! Pronti per le nuove proposte di teatro d'opera, balletto e concerti Prevendita per la Cenerentola sabato 3 gennaio alle 15.00 qui in biblioteca Tutte le info - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.