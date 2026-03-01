Panico in strada | danneggia l’auto di un uomo e il portone di un’abitazione bloccato

A Fondi, un uomo ha causato il panico in strada danneggiando un’auto e il portone di un’abitazione prima di essere arrestato dalle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre le autorità intervenivano per gestire la situazione. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, che si è concluso con l’arresto dell’uomo coinvolto.

E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine a Fondi dove un uomo ha creato il panico in strada danneggiando un'auto e il portone di un'abitazione prima di essere arrestato. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia.Protagonista di quanto avvenuto nella serata di ieri, sabato.