Un artista italiano ha creato presepi meccanici che uniscono le tradizioni natalizie della Romagna a grandi parchi a tema e set cinematografici internazionali. Le sue opere, caratterizzate da cavi d’acciaio, silicone e un ingegno meccanico, sono state esposte in diverse parti del mondo, arrivando fino alla Casa Bianca. Questa connessione tra arte e tecnologia attraversa vari ambienti e culture, creando un filo invisibile tra passato e presente.

L'avventura di Davide Santandrea, l'artigiano romagnolo che ha dato vita ai faraoni di Gardaland e ai mostri di Eurodisney, restando fedele alla magia degli ingranaggi meccanici anche nell'era del digitale C'è un filo invisibile, fatto di cavi d'acciaio, silicone e genio meccanico, che collega alcuni grandi presepi meccanici della Romagna ai grandi parchi a tema internazionali e ai set cinematografici d'oltreoceano. Al centro di questa ragnatela creativa c'è un solo nome: il maestro Davide Santandrea. Nato a Ravenna nel 1966, Santandrea non è solo un regista o un artigiano, è un "demiurgo" moderno che ha saputo traghettare la tradizione millenaria dei presepi meccanici nell'iperuranio dell'animatronix cinematografica.

