Su social media, la Casa Bianca ha pubblicato un video che rappresenta la guerra all’Iran come se fosse un trailer di Hollywood, con immagini e toni che sembrano più quelli di un film d’intrattenimento che di un conflitto reale. Il contenuto mostra scene che enfatizzano l’aspetto spettacolare della narrazione, lasciando trasparire un approccio diverso rispetto al tono tradizionale delle comunicazioni ufficiali.

La Casa Bianca sta raccontando sui social la guerra all’Iran come se si trattasse di un divertente spettacolo da seguire mangiando pop o ballando. Dopo il video propagandistico sull’operazione “Epic Fury” montato sulle note leggere della “Macarena” e dopo altre clip di guerra con citazioni di cartoni animati e videogiochi, la White House ha condiviso nelle scorse ore un nuovo video che, come fosse un trailer cinematografica, mescola immagini reali dei bombardamenti di questi giorni contro l’Iran con scene iconiche di alcuni dei più famosi film di Hollywood. JUSTICE THE AMERICAN WAY. pic.twitter.com0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026 Nella clip compaiono, tra gli altri, piccoli frammenti tratti da pellicole che esaltano l’uso della forza e l’eroismo di guerra, come “Il Gladiatore”, “Braveheart”, “Top Gun”, “Superman”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Nuovo video social della Casa Bianca: la guerra all’Iran diventa un trailer coi film di Hollywood

Bombardamenti a ritmo di Macarena, il video sui social della Casa Bianca è virale (e cringe)L’ultimo contenuto multimediale diffuso dalla presidenza degli Stati Uniti ha sollevato un dibattito etico senza precedenti.

Centcom: “50.000 soldati Usa assegnati alla guerra contro l’Iran”. La Casa Bianca convoca i colossi della DifesaIl Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) annuncia un rafforzamento senza precedenti del dispositivo militare americano in Medio Oriente.

Approfondimenti e contenuti su Casa Bianca.

Temi più discussi: Jet, missili e Macarena: i video social della Casa Bianca sull'operazione Epic Fury; Bombardamenti a ritmo di Macarena, il video social della Casa Bianca sull'operazione Epic Fury; Iran, la Casa Bianca pubblica un video sull'operazione militare con la colonna sonora della Macarena; Donald Trump irride l'Iran, la Casa Bianca pubblica le immagini dell'attacco Usa con la Macarena in sottofondo.

Casa Bianca pubblica su X video che mescola videogame e attacchi in IranTra finzione e realtà, l'account X della Casa Bianca ha pubblicato un video che mette assieme scene di un videogioco con veri e propri attacchi militari contro l'Iran. ansa.it

Iran come ‘Call of Duty’, Casa Bianca unisce immagini raid a videogioco: bufera social(Adnkronos) – L'Iran come 'Call of Duty'. Sta provocando un'ondata di proteste sui social il video postato oggi, giovedì 5 marzo, sull'account X della Casa Bianca ... sulpanaro.net

I membri dell'Inter Miami hanno visitato la Casa Bianca per festeggiare la vittoria della Major League Soccer Cup del 2025 - facebook.com facebook

Lionel Messi è entrato a fianco del presidente Donald Trump, nella Sala Est della Casa Bianca, come fosse il dignitario di un altro Paese. Per celebrare la vittoria della MLS Cup 2025 da parte del suo team Inter Miami, il sette volte Pallone d’Oro ha ricevuto tutt x.com