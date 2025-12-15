Gravina multietnica | tra grotte ipogei e presepi rupestri

Due serate per scoprire l'anima multiculturale di Gravina, tra grotte, ipogei e presepi rupestri. Sabato 20 e 27 dicembre, un percorso suggestivo tra rioni storici e habitat rupestre illuminati, che svela le tradizioni e la storia più autentica della città. Un itinerario serale da non perdere per immergersi nella sua ricca cultura multietnica.

