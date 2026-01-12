Agricoltura biologica pugliese ai vertici del mercato italiano | Coltivazioni estese su 318mila ettari
La Puglia si conferma leader in Italia nell’agricoltura biologica, con una superficie coltivata biologicamente che raggiunge i 318mila ettari, secondo il Rapporto Bio in cifre 2025 di Ismea. Questi dati attestano la crescita del settore e l’impegno della regione nella promozione di pratiche agricole sostenibili, rafforzando il ruolo della Puglia nel panorama agricolo nazionale.
