Dalla scrittura creativa al libro ’Ritratti di donne’ diventa realtà

Ventiquattro biografie di donne straordinarie, che si sono battute contro la discriminazione e hanno lasciato un’impronta indelebile in vari campi (dalla scienza al cinema, dalla letteratura al sociale, dallo sport al cinema), sono le protagoniste della terza edizione del libro antologico “Ritratti di donne”, curato da Sara Rattaro ed edito da Morellini Editore. A restituire nuova luce alle ventiquattro donne sono state altrettante scrittrici che hanno partecipato ad un corso di alta formazione, immergendosi per un anno nel mondo della scrittura creativa, dell’editoria, della correzione di bozze e del marketing. Il volume rappresenta l’atto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

