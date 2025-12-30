Le imprese del cesenate scommettono sul futuro | investimenti green e parità di genere spingono la città in alto

Le imprese del cesenate puntano sulla sostenibilità e l’innovazione, con investimenti in ambito green e politiche di parità di genere. Il recente report della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini analizza dati su certificazioni, eco-investimenti e green jobs, offrendo uno sguardo chiaro sulle tendenze che definiscono il futuro economico e sociale della città. Un quadro che evidenzia come la sostenibilità sia sempre più centrale nello sviluppo locale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.