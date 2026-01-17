Zafferia alberi e rami ai lati della strada dopo la potatura degli alberi

Da alcune settimane, lungo la scarpata autostradale, sono stati effettuati interventi di potatura sugli alberi di eucalipto che formavano una fitte foresta ai lati della strada. Questa operazione ha comportato il rimovimento di rami e tronchi, contribuendo a migliorare la sicurezza e la visibilità nel tratto interessato. Si tratta di un intervento di manutenzione programmata volto a garantire una maggiore tutela per gli automobilisti e la stabilità degli alberi rimasti.

Da qualche settimana sono stati tagliati gli alberi di eucalipto che avevano formato una foresta lungo tutta la scarpata autostradale. Ma rami e tronchi sono rimasti a ridosso della strada che conduce a Zafferia. "Erano diversi anni che non si interveniva - segnala l'ex consigliere di quartiere Gianpiero Terranova - ma come si può notare hanno lasciato tutto lì. Alberi interi tagliati e lasciati adagiati lungo tutta la scarpata. Inoltre le canaline di scolo che regolano il deflusso delle acque meteoriche sono completamente invase e otturate. Mi chiedo se questo è un lavoro accettabile. La ditta incaricata dal Cas non avrebbe dovuto pulire e smaltire dovutamente? "E ancora manutenere e pulire tutto il sistema di deflusso delle acque è un obbligo da parte del Cas poiché il mancato funzionamento provoca allagamenti a tutta la viabilità limitrofa e sottostante all'impalcato autostradale.

