Olimpiadi McGrath crolla nello slalom | fuga nel bosco dopo la disillusione e un gesto di frustrazione

Durante lo slalom a Bormio, McGrath ha perso il controllo e ha deciso di fuggire nel bosco, frustrata dalla sua performance deludente. La giovane atleta, che fino a quel momento aveva mostrato grande sicurezza, ha reagito con un gesto di esasperazione dopo aver sbagliato una curva decisiva. La sua fuga improvvisa ha lasciato tutti senza parole, mentre i tecnici cercavano di capire cosa fosse successo.

McGrath, l'Olimpiade Spezzata: Dalla Dominanza al Crollo e alla Fuga nel Bosco. Bormio, Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un'immagine resterà impressa in questa edizione dei Giochi: Atle Lie McGrath, favorito nella gara di slalom maschile, che dopo aver perso la medaglia, ha scagliato via i suoi attrezzi e si è allontanato dalla pista, rifugiandosi nel bosco in preda alla disperazione. Un gesto estremo che solleva interrogativi sulla pressione psicologica sugli atleti e sull'importanza di un supporto mentale adeguato. La Gara e il Crollo. La giornata di lunedì 16 febbraio si è presentata fin da subito complessa per gli atleti dello slalom maschile.