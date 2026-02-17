Alisson nella ex casa di Kvara Il surfista è pazzo di Napoli

Alisson ha visitato la vecchia casa di Kvara, attirato dalla passione per Napoli che condivide con il calciatore. La sua visita ha sorpreso molti, perché il portiere brasiliano si è mostrato molto entusiasta della città. Ha anche scattato alcune foto davanti alla casa, mostrando il suo amore per il quartiere.

"> Un colpo di fulmine, improvviso e potente. Tra Alisson Santos e i 50mila del Maradona è bastato un lampo: partenza da sinistra, uomo saltato secco, destro vincente. Napoli ha scoperto così il talento di Bahia, l’esterno che Conte aspettava per ridare imprevedibilità a un attacco rimasto orfano di Neres, fuori per tutta la stagione dopo l’operazione alla caviglia. Nel suo approfondimento, Pasquale Tina su Repubblica Napoli ricostruisce le tappe di una storia iniziata mesi prima. Il primo incrocio con il Napoli risale al 1° ottobre 2025, in Champions League: al Maradona si gioca Napoli-Sporting Lisbona, finisce 2-1 per gli azzurri con doppietta di Hojlund. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alisson nella ex casa di Kvara. Il “surfista” è pazzo di Napoli Napoli, da Kvara a Neres a Okafor. Perché Manna vuole Alisson Santos Il Napoli torna a cambiare volto sul mercato di gennaio, con scelte che ricordano quelle dell’anno passato. Alisson Santos è l’ultimo nome nella lista di Manna per l’attacco del Napoli (Di Marzio) Alisson Santos, attaccante brasiliano dello Sporting, è stato inserito nella lista di Manna per il Napoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli-Roma, le pagelle: Alisson dà subito la scossa, 7. Soulé non è al top: 5,5; Il Napoli scopre Alisson Santos: il ragazzo dei gol pesanti segna al debutto in A e conquista subito il Maradona; Napoli e Roma danno spettacolo, finisce 2-2: Alisson pareggia all'82'; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Alisson, l’ex tecnico: Ogni volta che ha la palla può succedere qualcosaNell'ultimo giorno di mercato in casa Napoli è arrivato Alisson Santos dallo Sporting per rinforzare l'attacco a disposizione di Antonio Conte. A TuttoMercatoWeb.com ... tuttonapoli.net Alisson Santos può rivelarsi un vero e proprio affare di mercato. Il Napoli "rischia" di ritrovarsi in casa un altro gioiello. - facebook.com facebook Alisson Santos è il gioiello di casa, oggi ancor di più! Sugli spalti del Maradona c'erano la mamma e il fratello del brasiliano, che nel post partita hanno festeggiato con lui gol e premio di MVP Una notte che né Alisson Santos né la sua famiglia dimenticher x.com