Colle | tanti gli interventi Superato il maltempo verranno aperti i cantieri

La forte pioggia ha causato danni alle strade di Colle, rendendo necessari numerosi interventi di riparazione. Dopo il calo delle precipitazioni, le squadre di lavoro si preparano a intervenire rapidamente per sistemare le buche e le crepe più pericolose. Le autorità comunali hanno già pianificato l’avvio dei cantieri e stanno coordinando le risorse per accelerare i lavori. La priorità resta il ripristino della sicurezza delle vie cittadine.

La pioggia, in questi giorni, continua a dettare l'agenda. Ma appena il cielo concederà una pausa, Colle è pronta a rimettere mano a una delle sue parti più vissute e osservate. La zona alta della città, da sempre meta privilegiata dei visitatori e luogo di ritrovo estivo per tutta la Valdelsa, sarà interessata da una serie di lavori pubblici attesi e programmati da tempo. A fare chiarezza sul cronoprogramma è il vice sindaco Marco Speranza, che guarda con realismo alle nuvole ma anche con determinazione agli interventi da avviare. "Siamo pronti – spiega – non appena le condizioni meteo lo permetteranno partiranno i lavori di rifacimento di via Dietro le Mura.