Consorzio Industriale del Lazio FSC | 40 milioni di euro in interventi tra cantieri aperti e lavori avviati

Il Consorzio Industriale del Lazio annuncia l’avvio di interventi per un totale di 40 milioni di euro finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Questi investimenti riguardano cantieri aperti e lavori già avviati, sottolineando l’impegno del consorzio nel favorire lo sviluppo industriale e infrastrutturale della regione. Un passo importante per sostenere la crescita economica e migliorare le infrastrutture locali.

Il Consorzio Industriale del Lazio conferma il proprio ruolo centrale nella gestione e realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Grazie a una pianificazione puntuale e a una gestione efficace delle risorse europee e nazionali, il Consorzio si afferma oggi come.

