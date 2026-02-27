Durante le giornate della Milano Fashion Week, i blazer sono stati i protagonisti indiscussi dello street style. Varie interpretazioni del capo sono state osservate tra gli outfit dei partecipanti, con abbinamenti che spaziano dal casual al più sofisticato. Questa presenza costante testimonia come il blazer resti un elemento chiave per completare look eleganti e pratici allo stesso tempo.

Dalle versioni sfiancate con spilla ai modelli over indossati come cappotto, fino ai layering romantici sotto giacche rigorose: le ispirazioni più chic avvistate alla Milano Fashion Week 2026 Se c’è un capo che allo street style della Milano Fashion Week non manca mai, quello è il blazer. Emblema dello stile meneghino, icona di un’eleganza fatta su misura, torna puntuale sulle strade della capitale della moda durante le sfilate. E nonostante siamo solo al terzo giorno, le ispirazioni per abbinarlo in primavera sono già tantissime. C’è chi lo reinventa conlayering inaspettati sotto, chi lo stringe in vita o lo porta chiuso come un top, chi punta su nuovi volumi e modelli di tendenza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Allo street style della mfw vincono i blazer. Ecco quali e come sono stati abbinati

