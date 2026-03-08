Dal dialogo alla scena | incontro e ' i persiani' de I Sacchi di Sabbia

Il 12 marzo alle 18, si terrà un doppio appuntamento che unisce teatro e riflessione. L'incontro si svolge intorno al tema delle radici del teatro e presenta la rappresentazione de

Dal dialogo alla scena: incontro sulle radici del teatro e 'I Persiani' de I Sacchi di SabbiaGiovedì 12 marzo – doppio appuntamento tra teatro e riflessioneOre 18.30: incontro a ingresso liberoOre 21.00: spettacolo I PERSIANI Una serata speciale per studenti universitari e pubblico cittadino: giovedì 12 marzo La Città del Teatro propone "I Persiani", la tragedia più antica del mondo di Eschilo, accompagnata da un momento di dialogo aperto sul teatro greco.Ad aprire la serata, alle ore 18.30, l'incontro "Dritto e Rovescio", realizzato in collaborazione con il Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa e I Sacchi di...

