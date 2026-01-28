Il Comune di Ponsacco si prepara all’arrivo della stagione delle piogge con interventi pratici. Le squadre comunali stanno pulendo le caditoie per far defluire bene l’acqua e ridurre il rischio di allagamenti. Inoltre, hanno messo in funzione un nuovo macchinario per riempire sacchi di sabbia, così da garantire una pronta risposta in caso di emergenze. La città si muove per prevenire i danni causati dalle piogge intense.

PONSACCO Il Comune di Ponsacco combatte il rischio idraulico con la pulizia delle caditoie e con un nuovo macchinario per la produzione rapina di sacchi di sabbia. Tutto questo "in vista delle ondate di maltempo e nell’ambito di un’azione costante di prevenzione e cura del territorio per la salvaguardia della sicurezza idraulica e la protezione dei cittadini". Fondamentale la collaborazione tra Comune e Vab Ponsacco. "La pulizia delle caditoie nei mesi scorsi ha già prodotto benefici concreti, migliorando il deflusso delle acque meteoriche e riducendo le criticità in caso di piogge intense – spiegano il Comune di Ponsacco – La pulizia sarà ripetuta periodicamente, per adesso le azioni saranno su richiesta e se necessarie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Contro il rischio idraulico pulizia delle caditoie e sacchi di sabbia"

Approfondimenti su Ponsacco Rischio Idraulico

Sono iniziati oggi, lunedì 19 gennaio, i lavori di pulizia di circa 1.

A partire da gennaio 2026, Napoli riprende le operazioni di pulizia delle caditoie, in collaborazione con ABC Napoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ponsacco Rischio Idraulico

Argomenti discussi: Contro il rischio idraulico pulizia delle caditoie e sacchi di sabbia; Allerta in Sardegna, scatta la proroga fino a domani: attenzione alle mareggiate; Castiglion Fiorentino, lavori per la riduzione del rischio idrogeologico in via della Misericordia; Meteo, stato di attenzione per neve nelle aree montane e per rischio idrogeologico ed idraulico in pianura.

Contro il rischio idraulico pulizia delle caditoie e sacchi di sabbiaPONSACCO Il Comune di Ponsacco combatte il rischio idraulico con la pulizia delle caditoie e con un nuovo macchinario per ... lanazione.it

Rischio idraulico a Trapani. Un piano da 41 milioniTrapani compie un passo decisivo sul fronte della sicurezza idraulica. Dopo tre anni di studi e analisi, il Comune ha ... tp24.it

#Sardegna sotto osservazione: nuova allerta della Protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico Attese precipitazioni e possibili nevicate oltre i 1200 metri, con venti fino a burrasca e mari agitati lungo le coste occidentali - facebook.com facebook

Giovedì #22gennaio #allertaARANCIONE per rischio idraulico sulla Sardegna orientale #allertaGIALLA meteo-idro in quattro regioni. Consulta il bollettino nazionale per conoscere i livelli e le zone di allerta sul territorio bit.ly/AllertaMeteoId… x.com