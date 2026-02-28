LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Riva si afferma nei 1500 metri Iapichino quasi certa del primo posto
In diretta dai Campionati Italiani indoor 2026, Riva ha preso il comando nella gara dei 1500 metri, mentre Iapichino si avvicina alla possibilità di conquistare il primo posto. La gara delle donne sta per iniziare e tra le partecipanti c’è anche Arianna Algeri. La competizione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato.
17:20 Torniamo al salto in lungo. 7.70 per Rocchi che conferma il secondo posto. 17:12 Stanno per partire i 1500 metri femminili. Ecco le partecipanti: 17:07 Torniamo al salto con l’asta. Bertelli, al momento al comando, si prepara all’ultimo salto. 17:04 Riva arriva primo sprintando nel giro finale su Arese con il tempo finale di 3:59.34. Il classe 2000 vince una gara prevalentemente tattica. 17:02 Riva è al momento davanti ma nessuno sembra voler spingere a tre giri dalla conclusione. 16:52 Vince Sveva Gerevini che è partita subito forte confermando l’andamento in tutta la gara. 16:44 Larissa Iapichino salta ancora. Questa volta a 6.71. Ancora meno del suo miglior salto. 🔗 Leggi su Oasport.it
