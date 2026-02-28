LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Riva si afferma nei 1500 metri Iapichino quasi certa del primo posto

In diretta dai Campionati Italiani indoor 2026, Riva ha preso il comando nella gara dei 1500 metri, mentre Iapichino si avvicina alla possibilità di conquistare il primo posto. La gara delle donne sta per iniziare e tra le partecipanti c’è anche Arianna Algeri. La competizione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato.